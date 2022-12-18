Вашингтон, 18 декабря, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В ходе своей встречи в Москве в ноябре с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым глава американского Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс заявлял, что западные страны будут «решительно и сплоченно» реагировать в случае начала военных действий на украинской территории. Об этом 17 декабря сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на слова Джейка Салливана, присутствовавшего на этой встрече и на тот момент занимавшего пост посла США в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

По информации издания, Бёрнс в ходе встречи предупредил, что в случае, если на территории Украины будут начаты военные действия, «последствия для России будут серьёзными».

Также указывается, что в ответ Патрушев поглядел в глаза главе ЦРУ и, отложив свои записи, заявил о доблести Вооружённых сил России.

«Он просто смотрел на Бёрнса и говорил: «Мы можем это сделать». Я бы описал это так: это [начало боевых действий на территории Украины] уже было решено, и они [российская сторона] были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: «Для нас не проблема сделать то, что мы хотим», — приводит издание слова Салливана.

Кроме того, источники газеты рассказали, что после своего возвращения в Вашингтон Бёрнс заявил американскому лидеру Джо Байдену, что президент России Владимир Путин решил начать на украинской территории военные действия, и Москва уверена в том, что победит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что чиновники США якобы пытались помешать киевскому режиму планировать и совершить нападение на начальника Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) России Валерия Герасимова.