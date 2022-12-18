Минск, 18 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Приехать в Белоруссию пригласил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани белорусский президент Александр Лукашенко, поздравляя шейха с Национальным днём 18 декабря.

Kremlin.ru Тамим бен Хамад Аль Тани

В своём поздравлении белорусский лидер сообщил, что Минск стремится к продолжению дружеских и доверительных отношений с Дохой, в том числе в сфере торговли, инвестиций, продовольственной безопасности и передовых технологий.

«Он (Лукашенко — Прим. ИА REGNUM) подтвердил готовность белорусской стороны принять с визитом шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в удобное для него время для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы главы Белоруссии.

Напомним, 18 декабря — Национальный день Катара, празднуемый в годовщину обретения страной независимости. Праздничный день установлен декретом эмира Катара от 21 июня 2007 г.