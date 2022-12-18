Чита, 18 декабря, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Мужчина и женщина погибли в результате пожара в частном доме в Чите. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о пожаре поступила утром, в 07:25 по местному времени 18 декабря. Возгорание произошло в частном доме в СНТ «Геодезист». Отмечается, что из-за позднего поступления сообщения в ведомство к моменту прибытия спасателей на место пожара дом уже был полностью охвачен пламенем.

Соседи рассказали спасателям, что в горящем доме находятся люди. Эта информация получила подтверждение: в ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины.

Общая площадь пожара составила 80 кв. метров. Предварительной причиной возникновения смертельного пожара была названа «неисправность печного отопления».