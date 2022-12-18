Вашингтон, 18 декабря, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Чиновники США якобы пытались помешать киевскому режиму планировать и совершить нападение на начальника Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) России Валерия Герасимова. С таким утверждение 17 декабря выступило американское издание The New York Times.

Минобороны РФ Валерий Герасимов

«Американские чиновники узнали, что генерал Герасимов планирует отправиться на линию фронта, но утаили информацию от украинцев, беспокоясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией», — отмечается в материале.

Также указывается, что Киев всё равно узнал об этой поездке, и после ряда дискуссий внутреннего характера власти США попросили украинскую сторону не делать такого покушения, однако представители киевского режима в ответ заявили, что атака уже начата.

При этом в публикации не указывается источник такой информации и не уточняется период, в который якобы происходили такие события.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря экс-сенатор от штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк заявил, что США должны всеми силами подталкивать Москву и Киев к переговорам в любом удобном для сторон формате, так как Украина проигрывает в конфликте.