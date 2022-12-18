Москва, 18 декабря, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря может быть побит в Москве. Об этом рассказал 18 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сильный снегопад в Москве

Метеоролог сообщил, что в Москве за сутки выпало 30%, а в Подмосковье — половина от месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ в Москве было зафиксировано 15 мм осадков, это составляет около 1/3 месячной нормы. В Подмосковье снега выпало ещё больше: в Долгопрудном и Можайске — 20 мм, в Коломне и Кашире — 22 мм, в Павловском Посаде — 23 мм. Это составляет 50% от климатической нормы для декабря.

При этом, по словам метеоролога, снегопад в Москве и Подмосковье будет наблюдаться до 18–21 часа. Это означает, что до вечера выпадет от пяти до десяти миллиметров осадков, и общее количество осадков для 18 декабря станет рекордным за всю историю метеонаблюдений. Тишковец предупредил, что данные о высоте сугробов станут точно известны не ранее 09:00 мск.

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