Пхеньян, 18 декабря, 2022, 08:15 — ИА Регнум. КНДР, скорее всего, провела пуск ракет средней дальности, сообщает 18 декабря сеульское Международное радио Кореи.

ermaleksandr Пуск ракеты

Объединенный комитет начальников штабов южнокорейской армии заявил, что средства ПВО Южной Кореи обнаружили между 11:13 и 12:05 местного времени две северокорейские баллистические ракеты, запущенные в сторону Японского моря из района Тончанри провинции Пхёнан-Пукто КНДР.

Южнокорейские военные считают, что траектории полета обеих ракет были аналогичны характеристикам баллистической ракеты средней дальности.

Объединенный комитет начальников штабов объявил, что южнокорейская армия усилит свою деятельность по наблюдению за Северной Кореей и поддерживает состояние готовности, тесно координируя свои действия с Соединенными Штатами.

Напомним, что обе северокорейские ракеты упали в воды Японского моря.