Донецк, 18 декабря, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Боевики киевского террористического режима в ночь на 18 декабря обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 18 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны формирований Киева был зафиксирован в 01:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 02:40 боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что центр города Донецка был обстрелян киевскими боевиками из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».