Вашингтон, 18 декабря, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Мечту тяжелобольного ребёнка помог исполнить американский актёр, музыкант и продюсер Джонни Депп. Об этом 17 декабря сообщило издание Daily Mail.

NJM2010 Джонни Депп

О тяжелобольном 11-летнем мальчике Кори, который перенёс две пересадки сердца, издание сообщило 15 декабря. Кори ведёт видеоблог на одной из популярных интернет-платформ и мечтал, чтобы на его канал подписались 100 тыс. пользователей, и тогда он как владелец канала мог бы получить «серебряную» кнопку от видеоплатформы.

Чтобы помочь мальчику, Депп перевоплотился в капитана Джека Воробья, героя киноэпопеи «Пираты Карибского моря», и записал для ребёнка видеообращение, а также поговорил с ним по телефону.

В своём обращении Джонни Депп назвал мальчика «капитан Кори» и заявил, что обязательно подпишется на его канал и посоветует его всем своим друзьям. Кроме того, Депп пожелал ребёнку удачи и заверил, что является «его поклонником номер один».

Отмечается, что Кори, с тех пор как получил видеообращение от Деппа, во всех видео стал носить пиратскую шляпу. Число подписчиков на канале мальчика уже приблизилось к 200 тысячам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский актёр Джонни Депп согласился на участие в съёмках шестой части фильма «Пираты Карибского моря» спустя пять лет после выхода последней картины из этой серии.