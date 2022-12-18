Анкара, 18 декабря, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Турции за предыдущую неделю было задержано почти две тысячи иностранных граждан, находившихся на территории страны нелегально, сообщает 17 декабря информационное агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

С 9 по 15 декабря турецкая жандармерия в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией по всей стране проводила массовые облавы и рейды.

Было задержано 1878 нелегальных иммигрантов, включая 645 афганцев, 486 сирийцев, 98 палестинцев, 91 йеменца, 182 марокканца и 376 представителей других государств.

Было арестовано 47 организаторов нелегальной иммиграции. Изъято 26 автомобилей, использовавшихся при перевозке иммигрантов.