Токио, 18 декабря, 2022, 07:35 — ИА Регнум. КНДР совершила 18 декабря второй запуск ракеты, которая может быть баллистической, как и первая, говорится в сообщении Береговой охраны Японии.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Пуск ракеты

Оба снаряда были направлены в сторону Японского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал NHK передал о том, что ракета, которая была запущена КНДР, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Японские власти заявили Пхеньяну решительный протест в связи с ракетными пусками Северной Кореи.