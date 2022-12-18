Токио, 18 декабря, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Протест властям Северной Кореи заявила в связи с ракетными пусками Япония. Об этом 18 декабря сообщил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино в ходе экстренно созванного брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Тосиро Ино уточнил, что Япония жёстко осудила пуски ракет и заявила решительный протест по дипломатическим каналам. Указывается, что КНДР провела два ракетных пуска в сторону Японского моря, предположительно, ракеты были баллистическими.

Первая информация о пуске ракеты появилась на сайте службы безопасности Японии в 11:17 (05:17 мск), второе сообщение опубликовано в 11:17 (05:17 мск). В связи с пусками ракет при канцелярии премьер-министра Японии был создан экстренный штаб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ракета, запущенная КНДР, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.