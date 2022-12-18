Москва, 18 декабря, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Банки в России перед Новым годом пытаются предлагать гражданам стимулирующие акции, которые, как правило, выгодны только самим финансовым организациям, в связи с чем вкладчикам нужно быть бдительными, заявил 17 декабря финансист Лазарь Бадалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Он отметил, что некоторые такие предложения касаются больших вкладов или длительного хранения средств.

«Чаще всего они идут на рекламу наиболее выгодных условий, например, самая высокая ставка действует от одного миллиона рублей или на период несколько лет», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Кроме того, по словам Бадалова, банки создают уловки в виде высокого процента, который действует только часть срока. Если же речь идет о сложных инвестиционных продуктах, то клиент может и вовсе остаться без части своих денег из-за непредсказуемости этого инструмента.

Финансист добавил, что банки, используя такие способы, стремятся удержать действующих клиентов, у которых закачиваются сроки вклада, а также привлечь новых, которым обещают предновогодние премии и годовые бонусы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что объемы вкладов с начала 2022 года в России снижаются, и банки предпринимают имиджевые ходы в виде повышения процентных ставок, чтобы приостановить бегство депозитов, однако ждать серьезного роста ставок по вкладам не приходится.