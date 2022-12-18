Донецк, 18 декабря, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Центр города Донецка был обстрелян киевскими боевиками из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом 18 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Обстрел киевскими боевиками Ворошиловского и Киевского районов Донецка был зафиксирован в 05:59 мск. По городу было выпущено шесть ракет из РСЗО «Град» со стороны населённого пункта Тоненькое.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об артобстреле посёлка Майорск в ДНР с применением РСЗО «Град». По населённому пункту киевские боевики выпустили пять ракет.