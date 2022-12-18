Тегеран, 18 декабря, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на своей странице в сети Twitter выступил с резким антиизраильским заявлением.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«Искусственное и незаконное оккупационное образование, преступный Израиль, имеет сотни ядерных боеголовок. Тель-Авив представляет серьезную угрозу общей безопасности наших регионов. Но несомненно то, что будущее принадлежит подлинному палестинскому народу», — написал иранский министр.

Напомним, Израиль обладает ядерным оружием по меньшей мере с 1967 года. По количеству ядерных боеголовок Израиль занимает шестое место в мире.