Глава МИД Ирана: Израиль — искусственное оккупационное образование
Министр иностранных дел ИРИ назвал Израиль главной угрозой для безопасности региона
Тегеран, 18 декабря, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на своей странице в сети Twitter выступил с резким антиизраильским заявлением.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Израиль
«Искусственное и незаконное оккупационное образование, преступный Израиль, имеет сотни ядерных боеголовок. Тель-Авив представляет серьезную угрозу общей безопасности наших регионов. Но несомненно то, что будущее принадлежит подлинному палестинскому народу», — написал иранский министр.
Напомним, Израиль обладает ядерным оружием по меньшей мере с 1967 года. По количеству ядерных боеголовок Израиль занимает шестое место в мире.