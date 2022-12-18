Токио, 18 декабря, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Ракета, запущенная Северной Кореей, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом 18 декабря сообщает телеканал NHK, ссылаясь на источники в правительстве.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Предполагается, что выпущенная КНДР ракета была баллистической. Служба безопасности на море предупредила все находящиеся в районе падения ракеты суда о необходимости следить за информацией и не приближаться к фрагментам ракеты в случае их обнаружения.

Уточняется, что информация о нанесённом в результате запуска ущербе морским и воздушным судам Японии не поступала.

Стоит отметить, что Северная Корея с января текущего года произвела 35 пусков ракет. В их число попала и баллистическая ракета средней дальности «Хвасон-12», она пролетела над Японией, дальность полёта составила 4,5 тыс. километров. Затем, в ноябре текущего года, КНДР произвела запуск ракеты «Хвасон-17», которая пролетела по навесной траектории на расстояние около тысячи километров. Как показал дальнейший анализ минобороны Японии, ракеты могла пролететь 15 тыс. километров и достичь территории США.