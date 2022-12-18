Атланта, США, 18 декабря, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Не менее двух подростков стали жертвами перестрелки в американском городе Атланта (штат Джорджия), передал телеканал FOX 5 Atlanta со ссылкой на данные местной полиции.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Происшествие произошло возле жилого комплекса на юго-западе Атланты после спора между несовершеннолетними в социальных сетях.

Еще несколько подростков получили ранения. Трое пострадавших госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в американском городе Мемфисе (штат Теннесси) произошел инцидент со стрельбой, который привел к ранению пяти человек — их доставили в больницу в критическом состоянии.