Мельбурн, Австралия, 18 декабря, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Федерация футбола Австралии намерена принять самые серьёзные меры по борьбе с футбольными хулиганами, сообщает 18 декабря Associated Press.

Цитата из к/ф «Фабрика футбольных хулиганов». Реж. Ник Неверн. 2014. Великобритания Футбольные фанаты

Поводом для этого послужили беспорядки на стадионе в Мельбурне во время матча команд «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори». Сначала болельщики обоих клубов стали забрасывать поле петардами, одна из которых попала в телеоператора. Вратарь «Мельбурн Сити» Том Гловер выбросил одну из петард обратно на трибуну, что вызвало крайне агрессивную реакцию фанатов «Мельбурн Виктори», которые выбежали на поле. Гловера ударили по голове металлическим предметом, в результате чего его унесли с поля на носилках, а затем он был госпитализирован. Травмы также получил и арбитр матча. Было принято решение прекратить игру.

Федерация футбола Австралии пообещала быстро расследовать инцидент и принять самые строгие меры в отношении виновных, вплоть до пожизненного отстранения их от спорта.