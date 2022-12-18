Москва, 18 декабря, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Группировку российских войск в зоне проведения спецоперации проинспектировал глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Южный военный округ (ЮВО). Об этом 18 декабря сообщили в военном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции», — уточняется в сообщении Минобороны России.

На видеозаписи, распространённой Минобороны РФ, Шойгу на вертолёте совершает облёт районов дислокации российских войск, проводит инспекцию передовых позиций российских подразделений в зоне спецоперации. Кроме того, Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой и выразил им благодарность за образцовое выполнение поставленных задач.

Также Шойгу на пункте управления заслушал доклады командующих об обстановке на различных направлениях спецоперации и действиях российской армии. Особое внимание глава Минобороны обратил на работу тыловых и медицинских подразделений и на организацию обеспечения войск.