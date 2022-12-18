Сеул, 18 декабря, 2022, 06:10 — ИА Регнум. На всей территории Южной Кореи идёт сильный снег и отмечается необычайно низкая температура, сообщает 17 декабря информационное агентство Рёнхап.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Южнокорейское метеорологическое управление прогнозирует ещё большее усиление морозов и снегопадов. Министерство внутренних дел страны повысило уровень предупреждения о стихийных бедствиях до третьей величины в четырехуровневой системе.

Снегопады и морозы стремительно распространяются с северных районов страны на центральные и южные. Отменено больше сотни авиарейсов, 45 пассажирских судов не вышли в море из-за сильного ветра и высоких волн. Из-за глубокого снега существенно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий на автотрассах.