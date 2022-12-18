Лондон, 18 декабря, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Более прочные связи с Россией хотел бы установить глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин. Об этом он заявил 17 декабря в интервью изданию Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Радакин рассказал, что, даже несмотря на ухудшение отношений между Россией и Великобританией, он не прерывал контакт со своим российским коллегой начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Глава британского генштаба ВС отметил, что предпочёл бы чаще контактировать с Герасимовым, извлекая из такого общения максимальную пользу.

«Я бы хотел, чтобы эти контакты были еще более регулярными. Я бы хотел, чтобы они были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными», — указал Радакин.

Кроме того, глава генштаба ВС Британии отметил уважительный тон телеграммы, которую президент России Владимир Путин направил королю Великобритании Карлу III по случаю кончины его матери королевы Елизаветы II. По мнению Радакина, нужно использовать любую возможность держать открытыми каналы связи между двумя странами.

По мнению адмирала, есть опасность чрезмерно зациклиться на создавшейся ситуации и продолжать её гиперболизировать. Такого подхода, по словам Радакина, нужно избегать, анализировать, не вдаваясь в крайности, и придерживаться сбалансированного подхода.