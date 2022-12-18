Токио, 18 декабря, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Северная Корея запустила в сторону Японского моря ракету неустановленного типа, 18 декабря сообщила в своем микроблоге Береговая охрана Японии.

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Предположительно, речь идет о баллистическом снаряде. В ведомстве обратились к лодкам и кораблям, которые находятся в море или готовятся к отплытию, не приближаться к обломкам ракеты в случае обнаружения.

Кроме того, Береговая охрана просит незамедлительно сообщать о выявлении мест возможного падения таких фрагментов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информационное агентство Рёнхап распространило информацию о том, что власти США готовы встретиться на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.