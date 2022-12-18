Тайбэй, 18 декабря, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Строительство в разных регионах мира предприятий по производству полупроводников не приведёт к утрате тайваньского лидерства в этой отрасли, сообщает 17 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

Peellden Штаб-квартира TSMC в Тайбэе

Об этом на фоне опасений, что Тайвань на фоне растущей глобальной конкуренции может постепенно потерять свое конкурентное преимущество, заявил генеральный директор Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) Си Вэй.

Возможная «детайванизация» полупроводниковой промышленности стала широко обсуждаться после того, как в начале декабря TSMC объявила о планах в дополнение к только что открывшемуся в американском штате Аризона предприятию построить там второй завод, оснащенный передовыми 3-нанометровыми процессами.

По словам Си Вэя, США и Япония ужесточили ограничения на экспорт передовых микросхем и оборудования для их производства в Китай, что создаст проблемы для производства полупроводников в Китае. К тому же ситуация будет усугубляться локальными вспышками COVID-19 в Китае.

Как считает руководитель TSMC, геополитика, пандемия и события вокруг Украины сделали полупроводники более важными, чем когда-либо, и каждая страна хочет иметь возможность их производить. И самым простым шагом в построении отраслевой цепочки является покупка необходимого оборудования. Но технологии, по мнению Си Вэя, не придут в страну сами по себе лишь со строительством заводов. Они появятся только после того, как производитель овладеет всеми тонкостями производства. А эти умения необходимо учиться приобретать. Кроме того, проектирование полупроводников требует «умственной работы», но в большинстве стран ощущается нехватка инженеров.

Как считает Си Вэй, все вышеупомянутые факторы показывают, что ни одна страна не может доминировать в отрасли, просто строя предприятия.

«Деньги могут построить вам производственные линии, но дальше этого вы не продвинетесь. Означает ли строительство завода перевод всей отрасли в офшор? Нет, не означает», — сказал руководитель TSMC.

Таким образом, строительство компанией предприятий вне пределов Тайваня никак не скажется на лидерстве страны в производстве полупроводников.

Напомним, что, кроме заводов в США, TSMC планирует совместно с Sony построить завод по производству полупроводников и в Японии.