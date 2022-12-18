Вашингтон, 18 декабря, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Политика американских властей говорит о том, что США не отказались от той логики, которую использовали в эпоху холодной войны, написал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Дипломат предположил, что Соединенные Штаты пытаются бороться с Москвой для своего самоутверждения.

«Складывается впечатление, что Вашингтону необходимо постоянно самоутверждаться через соперничество с Россией. Как будто в коридорах власти в американской столице до сих пор живет «призрак» СССР, а «холодная война» вовсе не закончилась», — считает он.

Антонов отметил, что после распада СССР американские власти целенаправленно работали над созданием на украинской территории плацдарма против России. Посол полагает, что конфликт на Украине позволяет Вашингтону создать образ «внешнего врага», с помощью которого «намного проще консолидировать общество внутри США и в западном лагере в целом».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что Запад фактически объявил Москве новую холодную войну.