Петропавловск-Камчатский, 18 декабря, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Альпинистка Людмила Аграновская, первой в СССР получившая звание «Снежный барс», скончалась в возрасте 90 лет на Камчатке. Об этом 18 декабря сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Не стало Людмилы Семёновны Аграновской. «Лыжная бабушка Камчатки» ушла из жизни сегодня. Ей было 90 лет», — написал губернатор региона. Солодов выразил соболезнования родным и близким спортсменки.

Звание «Снежный барс» является неофициальным среди альпинистов. Точное название номерного жетона, который вручался спортсменам — «Покоритель высочайших гор СССР». Он присваивался альпинистам, совершившим восхождение на все семитысячники Советского Союза. Это звание присваивалось и иностранным альпинистам — среди покорителей вершин из разных стан мира альпинисты, получившие жетон, пользуются уважением. Аграновская стала первой женщиной в СССР, удостоившейся этого звания.

На Камчатке Аграновская создала первую в регионе специализированную горнолыжную школу «Эдельвейс», в которой проработала всю жизнь. Аграновская — Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР, Почетный житель Камчатского края, Почетный гражданин города Петропавловск-Камчатский.