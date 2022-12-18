Вашингтон, 18 декабря, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Мэр американского города Эль-Пасо (штат Техас) Оскар Лизер объявил чрезвычайное положение из-за резкого увеличения числа мигрантов в населенном пункте. Об этом он сообщил 17 декабря на пресс-конференции.

(сс) Dicklyon Пограничный забор между Эль-Пасо (Техас, США) и Хуаресом (Мексика)

С помощью этого решения городские власти получат ресурсы, которые помогут принимать новые волны беженцев. 21 декабря в США прекращается действие миграционных ограничений, действовавших с начала пандемии коронавируса.

Их отмена угрожает Эль-Пасо еще большим всплеском количества прибывающих мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря агентство Reuters распространило информацию о том, что в ночь на 11 декабря около 1500 нелегальных мигрантов пересекли реку Рио-Гранде на американо-мексиканской границе и пробрались в Эль-Пасо.