Афины , 18 декабря, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Государственный бюджет Греции на 2023 год, который допускает рост ВВП страны на 1,8%, был принят греческим парламентом 17 декабря, сообщило агентство новостей АМНА.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

Документ поддержали исключительно депутаты правящей партии «Новая демократия», которая имеет 156 мест, что было достаточно для одобрения инициативы. Кроме того, 143 парламентария проголосовали против, а еще один воздержался.

Согласно принятому бюджету, планируется, что ВВП Греции возрастет с €210,170 млрд в 2022 году до €224,134 млрд в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале руководитель сектора развития и инвестиций греческой партии СИРИЗА Алексис Харицис заявил, что стратегии субсидирования, которые реализуются правительством Греции, не могут устранить структурные последствия высокой стоимости жизни.