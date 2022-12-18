Владивосток, 18 декабря, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Пожар, продолжавшийся около 14 часов, был ликвидирован на складе во Владивостоке. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Николай Хижняк ИА REGNUM Работа пожарных

Уточняется, что ликвидация пожара, площадь которого составила около 2 тыс. кв. метров, была объявлена в 10:02 по местному времени (03:02 мск). Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Из-за того, что в здании склада отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, возгорание было обнаружено не сразу, пламя успело распространиться на большую площадь, произошло обрушение кровли.

К ликвидации пожара привлекались 50 человек и 14 единиц техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Ход и результаты доследственной проверки по факту пожара взяла под контроль прокуратура Первореченского района города Владивостока.