Монтпилиер, США, 18 декабря, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Десятки тысяч жителей Новой Англии и штата Нью-Йорк остались без электричества после того, как утром 17 декабря в регионе начался сильный снегопад, сообщает телеканал Fox New.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В снегу

В Новой Англии свет отключился у 160 000 человек, а в Нью-Йорке остались без света 20 000 горожан.

Сильнее всего пострадал штат Вермонт. Энергетическая компания, которая обслуживает клиентов в Вермонте, заявила, что возможны новые отключения электроэнергии, поскольку в ближайшие пару дней не ожидается достаточного повышения температуры, чтобы 60-сантиметровый слой выпавшего снега растаял.

Полиция штата заявила, что только за один день на его территории произошло более 80 автомобильных аварий. Некоторые дороги настолько засыпало снегом, что движение по ним полностью прекратилось.

Также большое количество аварий было зафиксировано и в штате Мэн — около 50.

Напомним, что на значительной части территории США уже на протяжении недели идут обильные снегопады.