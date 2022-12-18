Ватикан, 18 декабря, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск заявил в интервью испанской газете ABC, что сразу после своего избрания в 2013 году подписал заявление о своей отставке на случай, если столкнется с серьезными и постоянными проблемами со здоровьем, которые сделают невозможным выполнение его обязанностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск I

Понтифик сообщил, что передал документ тогдашнему госсекретарю Ватикана кардиналу Тарчизио Бертоне, который оставался на своем посту еще около шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля папа Римский Франциск заявил, что может отречься от престола по состоянию здоровья, поскольку испытывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом.