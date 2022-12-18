Тегеран, 18 декабря, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Актриса из Ирана Таране Алидости была арестована сотрудниками сил безопасности за поддержку протестов в Тегеране. Об этом 17 декабря сообщила британская газета The Guardian.

Mohammad Hassanzadeh Таране Алидости

Иранская актриса, широко известная по роли в оскароносном фильме «Коммивояжёр», была арестована за публикацию «ложного и искаженного контента, разжигания хаоса и поддержки антииранских движений» в социальной сети. Указывается, что арест произошёл через несколько дней после того, как Алидости раскритиковала правительство Ирана за применение оружия по протестующим.

При этом уточняется, что в доме у Алидости прошёл обыск, а местонахождение самой актрисы неизвестно. Предполагается, что причиной ареста могла стать фотография, опубликованная Алидости в социальной сети. На фото актриса без хиджаба и держит в руках лист бумаги с надписью «Женщина, жизнь, свобода». Эти слова стали главным лозунгом у участников протестных акций в Иране, начавшихся после гибели студентки Махсы Амини, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что иранской актрисе Таране Алидости грозит тюремный срок за выложенное в соцсети фото без хиджаба.