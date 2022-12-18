Симферополь, 18 декабря, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Температурный рекорд, продержавшийся 85 лет, был побит в городе Симферополе в Крыму. Об этом 17 декабря сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По данным Гидрометцентра Крыма, воздух в предгорных районах Крыма 17 декабря прогрелся до +20 градусов. В Симферополе был побит зафиксированный документально в 1937 году абсолютный рекорд температуры воздуха — тогда воздух в городе днём прогрелся до +17,8 градуса.

По данным Гидрометцентра Крыма, максимальная температура воздуха, зафиксированная 17 декабря на метеостанции Симферополя, составила +19,3 градуса. Таким образом, был зафиксирован новый температурный рекорд.

Уточняется, что на южном берегу Крыма в этот же день воздух прогрелся только до +12…+13 градусов, так как здесь сказывается влияние остывшего Чёрного моря. В Севастополе температура воздуха тоже достигла +20 градусов, до такой же отметки поднялись столбики термометров в Белогорске и в некоторых районах Симферополя.