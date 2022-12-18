Целью для японских ракетных ударов станет Северная Корея
Северная Корея может стать целью для ударов японскими ракетами
Токио, 18 декабря, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Японским правительством предполагаются два конкретных сценария, которые могут потребовать нанесения ударов по «вражеским базам», сообщает 17 декабря газета «Асахи».
Основным японским оружием при этом будут ракеты средней дальности с радиусом действия более 1000 километров.
Согласно источникам, один из сценариев будет включать в качестве цели Северную Корею, если будет обнаружено, что она готовит запуск баллистической ракеты против Японии.
Япония в том случае, если японские военные спутники зафиксируют признаки того, что Северная Корея находится в процессе заправки баллистических ракет для «агрессивных действий против Японии», согласно новой военной доктрине, может нацелиться на позиции северокорейских ракет.
Северокорейский военно-морской корабль, готовящийся к запуску ракет по Японии, также может стать потенциальной целью, даже если корабль всё ещё находится в территориальных водах КНДР.
Если же Пхеньян уже запустил бы баллистическую ракету, то Япония не только попыталась бы её перехватить, но и атаковала бы соответствующую северокорейскую базу.
До сих пор у Японии была возможность только попытаться перехватить такие ракеты, полагаясь при этом на то, что американские военные нанесут удары по северокорейским базам в таком случае.
Второй важный сценарий, который может осуществиться, заключается в том, что страна, имеющая тесные связи с Японией, подвергнется нападению и результат представляет явную опасность для Японии.
Если Северная Корея готовится запустить межконтинентальную баллистическую ракету против США или уже запустила её и будет очевидно, что Япония также может подвергнуться последующему удару, Токио нанесёт удары по северокорейским базам.
Использование ударного потенциала будет возможно и в случае военного нападения на Тайвань. Если Китай нападет на Тайвань, Япония усилит наблюдение против возможного вторжения на свои острова вокруг Окинавы, расположенные недалеко от Тайваня.
Несмотря на такие сценарии, источники в министерстве обороны Японии признали, что санкционировать использование ударных средств будет чрезвычайно сложно, поскольку это может привести к международному осуждению, несмотря на попытки правительства продемонстрировать, что оно будет действовать в правовых рамках.
Напомним, что 16 декабря Япония приняла новую Стратегию национальной безопасности, в которой предусматривается возможность нанесения «контрударов» по территории вероятного противника.