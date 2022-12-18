Токио, 18 декабря, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Японским правительством предполагаются два конкретных сценария, которые могут потребовать нанесения ударов по «вражеским базам», сообщает 17 декабря газета «Асахи».

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

Основным японским оружием при этом будут ракеты средней дальности с радиусом действия более 1000 километров.

Согласно источникам, один из сценариев будет включать в качестве цели Северную Корею, если будет обнаружено, что она готовит запуск баллистической ракеты против Японии.

Япония в том случае, если японские военные спутники зафиксируют признаки того, что Северная Корея находится в процессе заправки баллистических ракет для «агрессивных действий против Японии», согласно новой военной доктрине, может нацелиться на позиции северокорейских ракет.

Северокорейский военно-морской корабль, готовящийся к запуску ракет по Японии, также может стать потенциальной целью, даже если корабль всё ещё находится в территориальных водах КНДР.

Если же Пхеньян уже запустил бы баллистическую ракету, то Япония не только попыталась бы её перехватить, но и атаковала бы соответствующую северокорейскую базу.

До сих пор у Японии была возможность только попытаться перехватить такие ракеты, полагаясь при этом на то, что американские военные нанесут удары по северокорейским базам в таком случае.

Второй важный сценарий, который может осуществиться, заключается в том, что страна, имеющая тесные связи с Японией, подвергнется нападению и результат представляет явную опасность для Японии.

Если Северная Корея готовится запустить межконтинентальную баллистическую ракету против США или уже запустила её и будет очевидно, что Япония также может подвергнуться последующему удару, Токио нанесёт удары по северокорейским базам.

Использование ударного потенциала будет возможно и в случае военного нападения на Тайвань. Если Китай нападет на Тайвань, Япония усилит наблюдение против возможного вторжения на свои острова вокруг Окинавы, расположенные недалеко от Тайваня.

Несмотря на такие сценарии, источники в министерстве обороны Японии признали, что санкционировать использование ударных средств будет чрезвычайно сложно, поскольку это может привести к международному осуждению, несмотря на попытки правительства продемонстрировать, что оно будет действовать в правовых рамках.

Напомним, что 16 декабря Япония приняла новую Стратегию национальной безопасности, в которой предусматривается возможность нанесения «контрударов» по территории вероятного противника.