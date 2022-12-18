Киев, 18 декабря, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Исполнителя, который будет представлять Украину на музыкальном международном конкурсе «Евровидение — 2023», объявили в Киеве. Победитель определился 17 декабря в результате национального отбора.

Цитата из видео «Kalush Orchestra — Stefania — LIVE - Ukraine - Grand Final - Eurovision 2022» Выступление украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022»

Украина стала первой страной — участницей конкурса «Евровидение», окончательно определившейся с кандидатом, который будет представлять страну. Всего за возможность поехать в Великобританию, где будет в 2023 году проходить конкурс «Евровидение», боролись девять претендентов.

В национальном отборе приняли участие исполнители Moisei и DEMCHUK, певицы Jerry Heil, FIINKA, KRUТЬ и Angelina, а также четыре музыкальных коллектива: OY Sound System, Tember Blanche и Tvorchi. Победителем стали музыканты из группы Tvorchi.

Tvorchi — это музыкальный дуэт, в состав которого входят Андрей Гуцуляк и темнокожий певец Джеффри Кенни. Музыканты пишут и исполняют песни на русском, украинском и английском языках в стиле инди-поп. Для конкурса дуэт подготовил композицию «Heart Of Steel», она написана в характерном для «Евровидения» классическом поп-стиле. В Киеве, судя по всему, решили отказаться от характерных для украинских конкурсантов композиций, включающих народные мотивы.

Напомним, конкурс «Евровидение — 2023» состоится в городе Ливерпуле в Великобритании с 9 по 13 мая. При этом победителем предыдущего конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra и, по правилам, мероприятие должно было состоятся в стране-победительнице, но из соображений безопасности организаторы перенесли конкурс в Великобританию, чей исполнитель занял второе место.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что организаторы «Евровидения» после череды скандалов на конкурсе в текущем году приняли решение изменить правила голосования. Теперь в голосовании смогут принять участие зрители из тех стран, которые не будут представлены в конкурсной программе.