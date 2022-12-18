Дурбан, ЮАР, 18 декабря, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Мощная волна обрушилась на побережье города Дурбан на востоке ЮАР, в результате чего погибло не менее трех человек, 17 декабря сообщила газета The Citizen со ссылкой на экстренные службы.

Среди волн. Иван Айвазовский. 1898 г

Удар волны унес в море десятки людей. При инциденте пострадали еще 17 человек, которые находятся в тяжелом или критическом состоянии. Все они госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в ЮАР сильный водный поток унес группу людей вниз по течению реки Юкскей. Они участвовали в церемонии крещения. В результате случившегося погибли по меньшей мере девять человек.