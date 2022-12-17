Киев, 18 декабря, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Украина продолжает поставлять морским путём зерно в зарубежные страны, сообщает 17 декабря пресс-служба киевского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

За двое суток из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 145 тыс. тонн пшеницы для стран Азии на борту. В их числе — балкер Star Emerald с 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии.

В портах Большой Одессы под обработкой — 23 судна. На них загружается 734 тыс. тонн украинской агропродукции.

По «зерновому коридору» движутся 3 судна под загрузку 166 тыс. тонн агропродукции. В Босфоре 92 судна ожидают инспекционной проверки.

Напомним, что так называемая «зерновая сделка» между Россией, Украиной и Турцией при участии ООН была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. В соответствии с ней был создан безопасный морской коридор для сельскохозяйственных грузов c Украины.