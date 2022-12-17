Рим, 18 декабря, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Перспектива последующего повышения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) вызывает беспокойство у стран с крупной задолженностью, таких как Италия, заявил итальянский министр экономики Джанкарло Джорджетти 17 декабря в ходе выступления на конференции в Риме.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

Чиновник отметил, что его страна в течение нескольких лет извлекала выгоду из ситуации с низкими процентными ставками. Джорджетти подчеркнул, что обстановка меняется.

Напомним, ЕЦБ повысил базовую ставку с 1,5% до 2%, а депозитную — с 2% до 2,5%, предупредив о новых подобных шагах в ближайшие месяцы.