Москва, 18 декабря, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Оттепель ожидается на предстоящей неделе в Москве. Об этом рассказал 17 декабря журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

Метеоролог уточнил, что температура воздуха начнёт повышаться к концу дня 21 декабря. Уже вечером столбики термометров поднимутся из минусовых значений до нуля градусов. По словам Вильфанда, оттепель будет длительной.

По данным Гидрометцентра России, вечером и ночью 21 декабря ожидается —2…+3 градуса, такая температура воздуха будет наблюдаться и на следующий день, а 23 декабря станет чуть теплее — днём прогнозируется —1…+4 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве и Московской области в выходные дни ожидается сильный снегопад, метель, гололедица и снежные заносы.