Вашингтон, 18 декабря, 2022, 02:25 — ИА Регнум. США должны всеми силами подталкивать Москву и Киев к переговорам в любом удобном для сторон формате, так как Украина проигрывает в конфликте. Такое заявление сделал 17 декабря экс-сенатор от штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк в ходе видеоконференции, организованной Институтом Шиллера.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Блэк указал, что для киевских боевиков продолжающиеся сражения за Артёмовск (Бахмут) стали катастрофой — на это направление Киев отправляет тысячи боевиков, но результата добиться не удалось. Поэтому Россия побеждает, а Украина проигрывает.

По мнению Блэка, Киеву уже просто нечем пополнять потери в вооружении и живой силе, и это является свидетельством того, что ситуация стала главным стратегическим сражением в ходе конфликта.

«Война проиграна. Что будет дальше после коллапса армии? Внешнеполитическая элита, обещавшая легкую победу для Запада, теперь обращает внимание на ядерное оружие, чтобы оправдать внезапную катастрофу», — пояснил Блэк. По его мнению, США должна подтолкнуть обе стороны к мирным переговорам в том формате и при участии тех посредников, которые будут приняты и Москвой, и Киевом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канадская независимая журналистка Ева Бартлетт выразила надежду на достижение Россией всех заявленных целей в спецоперации на Украине.