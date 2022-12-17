Тунис, 18 декабря, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Тунисская оппозиционная коалиция «Фронт спасения» призвала президента республики Кайса Сайеда уйти в отставку из-за низкой явки на выборах, которые прошли 17 декабря, заявил журналистам лидер объединения оппозиции Неджиб Чебби.

Флаг Туниса

По его словам, глава государства утратил свою легитимность. Предварительная явка на выборах в нижнюю палату парламента республики составила 8,8%.

Чебби назвал «землетрясением» и «фиаско» результаты прошедшего голосования. «Фронт спасения», включающий Партию возрождения — крупнейшую политическую силу в предыдущем созыве нижней палаты, также призвал граждан к массовым протестам и сидячим забастовкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября правоохранительные органы Туниса начали расследование в отношении главного редактора онлайн-сайта Business News Низара Бахлула, который подверг критике действия тунисского руководства.