Киев, 18 декабря, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Правительство Украины во время внеочередного заседания 17 декабря утвердило порядок организации и функционирования «Пунктов несокрушимости» (так на Украине официально называют пункты обогрева. — Прим. ред.), которым определило виды таких пунктов, их комплектацию и алгоритм развертывания, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о функционировании в стране более 5000 пунктов обогрева. Он объявил о готовности увеличить их количество в три раза.

В соответствии с принятым правительственным решением работа пунктов обогрева на всей территории Украины будет унифицирована и все жители получат в них одинаковый набор услуг.

В частности, эти пункты будут делиться на расположенные в зданиях стационарные и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество будет определяться центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения общины.

Пункты функционируют в круглосуточном режиме. Каждый в обязательном порядке должен быть снабжён генераторами и горючим, автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пушками, конвекторами, обогревателями), средствами доступа в Интернет, в частности, через терминалы Starlink, связью (рацией, стационарным телефоном) для вызова экстренных служб, запасами питьевой и технической воды, средствами личной гигиены, туалетами.

К работе в пунктах обогрева могут привлекаться медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтёры. Каждый пункт должны охранять полиция, добровольцы или служба охраны.

Напомним, что о создании пунктов обогрева в украинской столице 1 ноября объявил мэр Киева Виталий Кличко, а 23 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал их открытие уже на всей территории Украины.