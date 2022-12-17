Мехико, 18 декабря, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Мексиканская преступная группировка Халиско похитила полковника вооруженных сил Мексики Хосе Исидро Муньоса, 17 декабря говорится в сообщении министерства обороны страны.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Однажды в Мексике

Он командовал армейским подразделением в городе Нуэво-Ларедо (штат Тамаулипас), расположенном у границы с США. Муньоса похитили в другом мексиканском штате — Халиско, где он находился в отпуске.

Указанный регион является базой одноименной преступной группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в мексиканском штате Сакатекас неизвестными был убит судья Роберто Элиас Мартинес.