Вашингтон, 18 декабря, 2022, 01:39 — ИА Регнум. По меньшей мере пятеро человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Мемфисе (штат Теннесси) 17 декабря, сообщил в своем микроблоге департамент городской полиции.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Речь идет о двоих мужчинах и трех женщинах. Все они были доставлены в больницу в критическом состоянии.

В полиции Мемфиса уточнили, что инцидент был вызван «бытовой ситуацией». Личность подозреваемого в стрельбе установлена, но он еще не задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в американском городе Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба возле школы. Происшествие привело к гибели двоих человек и ранению еще двоих.