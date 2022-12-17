Оттава, 18 декабря, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Надежду на достижение Россией заявленных целей спецоперации на Украине выразила канадская независимая журналистка Ева Бартлет 17 декабря в ходе видеоконференции, организованной Институтом Шиллера.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Бартлетт рассказала о регулярных обстрелах со стороны киевского режима городов Донбасса и гибели мирных жителей в результате этих обстрелов.

«Ад, который переживает народ Донбасса с 2014 года, можно было предотвратить, если бы за столом были честные игроки. Все эти люди погибли, при том что Украина и ее покровители на Западе знали, что они никогда не собирались вести каких-либо мирных переговоров», — отметила Бартлетт.

Как указала журналистка, есть множество сообщений о том, что Киев активизировал обстрелы Донбасса ещё до начала российской спецоперации, в январе — начале февраля 2022 года. Бартлетт пояснила, что Россия до последнего пыталась достичь мирного решения ситуации в Донбассе и решение о спецоперации — вынужденное.

«Во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины», — добавила Бартлетт и подчеркнула, что Россия всегда предлагала Украине взаимовыгодные условия для сотрудничества. Однако, по словам журналистки, у США есть свои интересы, в которые не входят мирная жизнь и благополучие людей в этом регионе.