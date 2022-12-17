Киев, 18 декабря, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Крупная партия энергетического оборудования поступила из Азербайджана на Украину, сообщает 17 декабря пресс-служба украинского правительства.

president.gov.ua Владимир Зеленский и Ильхам Алиев

Груз лично встретил временный поверенный в делах Азербайджана на Украине Самир Рзаев, который при передаче оборудования пожелал «скорейшего мира и процветания дружественному народу Украины». В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил благодарность своему азербайджанскому коллеге Парвизу Шахбазову за «скорую реакцию» на просьбу Киева о помощи.

Первая партия оборудования из Азербайджана, имеющая вес более 52 тонн, состоит из 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания разной мощности. Отправка второй партии энергооборудования на Украину планируется в самое ближайшее время.

В общей сложности первая партия оборудования, предоставленная государственной энергетической компанией «Азерэнержи», состоит из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Их стоимость — более $800 000.

Напомним, что МИД России выразил «недоумение» подобным шагом Азербайджана.