Париж, 18 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило резолюцию о недоверии французскому правительству во главе с премьер-министром Элизабет Борн, заявила журналистам 17 декабря спикер законодательного органа Яэль Брон-Пиве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Документ был предложен партиями левой оппозиции. Оппозиционные депутаты были недовольны решением Борн в очередной раз использовать Конституцию Франции для окончательного принятия закона о финансировании социального страхования.

В поддержку резолюции проголосовал 101 депутат из 288, и инициатива не набрала необходимого для одобрения количества голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря во Франции прошли обыски в штаб-квартире французской партии «Возрождение», а также в офисе консалтинговой фирмы McKinsey в рамках расследований, которые касаются финансирования выборной кампании президента республики Эммануэля Макрона.