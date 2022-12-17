Киев, 18 декабря, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Ситуация с энергоснабжением в Киеве далека от стабилизации и до сих пор остаётся критической. Об этом 17 декабря сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По словам Коваленко, ситуация в Киеве остаётся критической, вернуться к отключениям электроэнергии по графикам не удалось.

«Жизни «пациента» ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации», — указал Коваленко.

Кроме того, Коваленко отметил, что часть районов Киева, такие как Печерск, частично левобережье и некоторые другие, страдает больше. Точного срока возобновления энергоснабжения в городе назвать не сможет никто: ответа на этот вопрос нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Зеленский рассказал о серьёзных проблемах с водоснабжением, поставкой тепла и энергоснабжением на территории Украины.