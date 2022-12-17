Киев, 18 декабря, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз просит у стран Запада новейшего оружия для украинской армии. Информация об этом была размещена 17 декабря на президентском сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Россия применила по объектам, находящимся на территории, контролируемой киевским режимом, уже более 4000 ракет. Поэтому Запад должен предоставить Киеву такое оружие, которое сможет перекрыть российское преимущество в ракетах. Зеленский имеет в виду новейшие западные средства ПВО, которые должны будут стать «надёжным щитом» для Украины и дать 100%-ную защиту от российских ударов.

»… я буду постоянно напоминать… Уважаемые партнёры! Найдите возможность дать Украине надёжную защиту неба, надёжный щит ПВО. Вы можете», — сказал Зеленский.

Напомним, что ныне действующие системы ПВО Украины не в состоянии справиться с регулярными ударами российских ракет и беспилотников.