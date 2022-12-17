Кампала, 18 декабря, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Президент Уганды Йовери Мусевени 17 декабря снял все ограничения на передвижение, связанные с лихорадкой Эбола, заявила угандийский вице-президент Джессика Алупо в телеобращении к жителям страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Уганда

Глава государства считает, что республика добилась прогресса в борьбе со смертельной болезнью. По словам Мусевени, в Уганде перестали выявляться новые случаи заболевания, а все пациенты выписаны и нет никого, кто бы находился под наблюдением врачей.

Напомним, в октябре угандийские власти ввели ночной комендантский час и ограничения на передвижение, а также закрыли религиозные учреждения и развлекательные заведения.