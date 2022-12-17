Таллин, 18 декабря, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Расходы на помощь Киеву от Эстонии превысили 1% от ВВП, по данному показателю страна оказалась самой щедрой в мире. Об этом 17 декабря сообщило эстонское издание Postimees, приводя данные немецкой статистической компании Statista.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Из расчёта доли ВВП, которая была пожертвована на помощь Киеву, Эстония оказалась единственной страной в мире, которая расходует более одного процента от ВВП. Общий объём помощи, оказанной Таллином Киеву, составил 1,1% от ВВП.

На втором месте оказалась Латвия, которая пожертвовала Киеву 0,93% от ВВП. На третьем месте — Польша, объём оказанной Варшавой помощи Киеву составил 0,5% от ВВП.

Великобритания, потратившая на помощь Киеву 0,26% от своего ВВП, оказалась на шестом месте, после Литвы, чей вклад в помощь Киеву составил 0,46% от ВВП и Норвегии (0,34% от ВВП). Седьмой в рейтинге «благотворителей» оказалась Чехия (0,24% от ВВП), затем Канада (0,23%) и США (0,23% от ВВП). Таким образом, США, несмотря на многомиллиардную помощь Киеву, в списке доноров оказались лишь на восьмом месте, разделив его с Канадой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эстония получит от Евросоюза 21 миллион евро в качестве компенсации за поставленное на Украину оружие.