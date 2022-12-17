Эстония оказалась единственной страной, чья помощь Киеву больше 1% от ВВП
Эстония стала единственной в мире страной, пожертвовавшей Киеву более 1% от ВВП
Таллин, 18 декабря, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Расходы на помощь Киеву от Эстонии превысили 1% от ВВП, по данному показателю страна оказалась самой щедрой в мире. Об этом 17 декабря сообщило эстонское издание Postimees, приводя данные немецкой статистической компании Statista.
Из расчёта доли ВВП, которая была пожертвована на помощь Киеву, Эстония оказалась единственной страной в мире, которая расходует более одного процента от ВВП. Общий объём помощи, оказанной Таллином Киеву, составил 1,1% от ВВП.
На втором месте оказалась Латвия, которая пожертвовала Киеву 0,93% от ВВП. На третьем месте — Польша, объём оказанной Варшавой помощи Киеву составил 0,5% от ВВП.
Великобритания, потратившая на помощь Киеву 0,26% от своего ВВП, оказалась на шестом месте, после Литвы, чей вклад в помощь Киеву составил 0,46% от ВВП и Норвегии (0,34% от ВВП). Седьмой в рейтинге «благотворителей» оказалась Чехия (0,24% от ВВП), затем Канада (0,23%) и США (0,23% от ВВП). Таким образом, США, несмотря на многомиллиардную помощь Киеву, в списке доноров оказались лишь на восьмом месте, разделив его с Канадой.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эстония получит от Евросоюза 21 миллион евро в качестве компенсации за поставленное на Украину оружие.