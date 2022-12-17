Пхеньян, 18 декабря, 2022, 01:00 — ИА Регнум. США готовы провести встречу на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Об этом 16 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы вновь повторяем наше предложение встретиться без предварительных условий с господином Кимом. Мы призываем его принять это предложение, опять же без предварительных условий, чтобы мы могли попытаться найти дипломатический путь к денуклеаризации полуострова», — сказал Кирби.

При этом Кирби подверг политику, проводимую Пхеньяном, чрезвычайно резкой критике. Он заявил, что Северная Корея продолжает использовать военный потенциал, который представляет угрозу региону, полуострову, американским союзникам и партнёрам, интересам национальной безопасности США.

По словам Кирби, именно поэтому США собираются продолжать сотрудничать с Японией и Южной Кореей и продолжают проводить военные учения на Корейском полуострове и в целом в регионе.

Напомним, 16 декабря КНДР успешно провела испытания нового ракетного двигателя. На испытаниях лично присутствовал Ким Чен Ын.